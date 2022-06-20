Російський тенісист влаштував істерику під час матчу, накричавши на тренера: відео моменту
Російський тенісист Данило Медвєдєв влаштував дику істерію під час фінального матчу проти поляка Губерта Гуркача на турнірі серії ATP у Німеччині. Шквал емоцій не допоміг росіянину перемогти.
Очередная история Медведева
Первая ракетка мира отличилась странным поведением после проигранной подачи в первом гейме второго сета. Медведев обернулся в сторону своего тренера Жиля Сервары и начал жестко на него кричать
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Специалист не стал терпеть позорное поведение подопечного. Тренер демонстративно собрал вещи и ушел со своего места на трибуне.
Видео момента
Польский теннисист Губерт Гуркач, двенадцатая ракетка мира, обыграл в финале немецкого турнира первую ракетку мира.
Для Гуркача эта победа стала первой в турнире на травяном покрытии. В общей сложности он провел пять финалов серии АТР в карьере и победил в каждом из них. Четыре предыдущих были на харде. Медведев же проиграл пятый финал подряд. В последний раз он побеждал на US Open в 2021 году.
Неадекватное поведение россиянина
- Подобная шалость для Медведева уже не впервые. Теннисист неоднократно отличался своим эмоциональным поведением.
- К примеру, на Australian Open 2022 в матче против Стефаноса Циципаса он обозвал судью тупым.
- Также во время открытого чемпионата Австралии он позволял себе позорные высказывания по поводу болельщиков, назвав их идиотами.