Очередная история Медведева

Первая ракетка мира отличилась странным поведением после проигранной подачи в первом гейме второго сета. Медведев обернулся в сторону своего тренера Жиля Сервары и начал жестко на него кричать

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Специалист не стал терпеть позорное поведение подопечного. Тренер демонстративно собрал вещи и ушел со своего места на трибуне.

Видео момента

Польский теннисист Губерт Гуркач, двенадцатая ракетка мира, обыграл в финале немецкого турнира первую ракетку мира.

Для Гуркача эта победа стала первой в турнире на травяном покрытии. В общей сложности он провел пять финалов серии АТР в карьере и победил в каждом из них. Четыре предыдущих были на харде. Медведев же проиграл пятый финал подряд. В последний раз он побеждал на US Open в 2021 году.

Неадекватное поведение россиянина

Подобная шалость для Медведева уже не впервые. Теннисист неоднократно отличался своим эмоциональным поведением.

К примеру, на Australian Open 2022 в матче против Стефаноса Циципаса он обозвал судью тупым.

Также во время открытого чемпионата Австралии он позволял себе позорные высказывания по поводу болельщиков, назвав их идиотами.

Кстати говоря. Уимбилдон-2022 состоится без россиян и белорусов, так что болельщики точно не увидят сумасшедшую истерию Медведева. Турнир стартует 27 июня и продлится до 10 июля на лондонском корте.