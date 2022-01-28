Медведев: На меня смотри, я разговариваю с тобой

В полуфинале Australian Open Медведев встречался с греком Стефаносом Циципасом. Во втором сете грек сделал второй в матче брейк и повел 5:4. Тогда у россиянина "сорвало крышу".

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Медведева возмутило, что отец Циципаса выкрикивал своему сыну подсказки с трибун. Русский прямо спросил судью, тупой ли он и кричал, чтобы тот смотрел ему в глаза и отвечал на его вопросы.

"За что? А его отец может говорить каждый розыгрыш? Ты тупой? Его отец может говорить каждый розыгрыш? Его отец может говорить каждый розыгрыш? Его отец может говорить каждый розыгрыш?

Отвечай на вопросы. Господи, ты ужасный судья. На меня смотри, я разговариваю с тобой. Дай ему предупреждение – его отец говорит каждый розыгрыш. А меня ты предупредил просто так", – сказал россиянин.

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В итоге Циципас выиграл сет и Медведев продолжил перепалку с судьей.

"В следующий раз давай ему предупреждение. Если не дашь, ты... Как бы сказать – маленькая кошка", – сказал россиянин после проигранной партии.

Вероятно, вместо английского слова "pussy", что буквально означает "кошка", Даниил имел в виду "вагина" или "трус", которое используют в переносном смысле.

Вниманию. Несмотря на скандал Медведев сумел "вернуться" в игру и дожал Циципаса по итогу четырех сетов – 6:7, 6:4, 4:6, 1:6. В финале россиянин 30-го января сыграет против Рафаэля Надаля.