Чергова різка заява росіянина

У третьому сеті фінального поєдинку проти Рафаеля Надаля суддя попросив росіянина не чинити тиск на болбоїв, дії яких чомусь дратували тенісиста.

До речі Ти тупий, – росіянин Медвєдєв, як псих вилаявся на арбітра під час матчу Australian Open – відео

Після завершення партії, яку виграв іспанець, Медведєв звернувся до судді. Він попросив оголосити, що вболівальники, які вигукували між першою та другою подачами – ідіоти.

Відео гніву росіянина

Вони ідіоти. Немає мозку, порожня голова. Напевно, у їхньому житті все дуже погано», – сказав на емоціях російський тенісист,

– сказав представник Росії.

Відео звернення росіянина

Також було помітно, що майже весь стадіон під час кожного розіграшу вболівав за іспанця.