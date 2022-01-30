Чергова різка заява росіянина
У третьому сеті фінального поєдинку проти Рафаеля Надаля суддя попросив росіянина не чинити тиск на болбоїв, дії яких чомусь дратували тенісиста.
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Після завершення партії, яку виграв іспанець, Медведєв звернувся до судді. Він попросив оголосити, що вболівальники, які вигукували між першою та другою подачами – ідіоти.
Відео гніву росіянина
Вони ідіоти. Немає мозку, порожня голова. Напевно, у їхньому житті все дуже погано», – сказав на емоціях російський тенісист,
– сказав представник Росії.
Відео звернення росіянина
Також було помітно, що майже весь стадіон під час кожного розіграшу вболівав за іспанця.