Роналду забил дебютный гол в Лиге чемпионов после возвращения в Манчестер Юнайтед: видео

Португальский нападающий Криштиану Роналду впервые после возвращения в Манчестер Юнайтед забил гол в Лиге чемпионов. Криштиану отметился точным ударом в матче 1 тура группового этапа Лиги чемпионов против Янг Бойз.

Эффектный гол Роналду

Роналду удалось отличиться голом на 13 минуте поединка Янг Бойз – Манчестер Юнайтед.

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"Красные дьяволы" перехватили мяч на своей половине поля, после чего в среднем темпе подобрались к штрафной соперника.

Неожиданно для всех Бруну Фернандеш решил выполнить прострел в штрафную. Португальцу пришлось выкрутить стопу, чтобы отдать точно на Роналду.

Криштиану прекрасно почувствовал замысел партнера по команде и удачно открылся в штрафной, оторвавшись от соперника. Дальше гол был вопросом лишь техники, которая Роналду почти никогда не подводит.

Видео первого гола Роналду в Лиге чемпионов после возвращения в МЮ

Второй гол Роналду