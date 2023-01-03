Пресслужба Аль-Насра вже виклала світлини з нагоди прибуття Роналду у Саудівську Аравію. Кріштіану у гарному настрої прилетів у нову для себе країну. Це перший в кар'єрі нападника азійський період.
Цікаво Перший на вихід: трансфер Роналду змусив Аль-Наср позбутись легіонера
Зірковий футболіст готовий до перезентації
У клубному фан-шопі вже надійшли у продаж футболки з номером "7" та прізвищем зіркового футболіста на спині.
Роналду прибув у Саудівську Аравію / Фото з інстаграму Аль-Насра
Роналду вже прилетів у Саудівську Аравію / Фото з інстаграму Аль-Насра
Під час перельоту у Саудівську Аравію Роналду записав відеозвернення до уболівальників Аль-Насра.
Офіційна презентація нападника відбудеться 3 січня на стадіоні "Мрсул-парк". Очікується, що на арені будуть присутні близько 30 тисяч фанатів Аль-Насра.
Що відомо про трансфер Роналду в Аль-Наср
- 1 січня 2023 року Кріштіану офіційно став гравцем саудівського клубу. У команду португальський нападник прийшов у статусі вільного агента.
- У ЗМІ була різна інформація про зарплату Роналду. Футболіст отримуватиме 90 мільйонів плюс ще заробіток від комерційних та спонсорських угод. Разом за рік португальська зірка отримувати близько 200 мільйонів.
- Прихід Роналду несе не лише позитив. Кріштіану став 9-м легіонером у складі Аль-Насра, тому команді доведеться попрощатись із двома легіонерами. Першим із таких стане узбек Джалоліддін Машаріпов, який віддав свій номер португальцю.
- У контракті футболіста є пункт можливого переходу в англійський Ньюкасл, якщо той пройде у Лігу чемпіонів за підсумками сезону АПЛ-2022/2023. Після 18 турів АПЛ "сороки" з 34 очками йдуть на третьому місці, яке довзоляє виступати в ЛЧ.