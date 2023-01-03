Пресслужба Аль-Насра вже виклала світлини з нагоди прибуття Роналду у Саудівську Аравію. Кріштіану у гарному настрої прилетів у нову для себе країну. Це перший в кар'єрі нападника азійський період.

Цікаво Перший на вихід: трансфер Роналду змусив Аль-Наср позбутись легіонера

Зірковий футболіст готовий до перезентації

У клубному фан-шопі вже надійшли у продаж футболки з номером "7" та прізвищем зіркового футболіста на спині.



Роналду прибув у Саудівську Аравію / Фото з інстаграму Аль-Насра



Роналду вже прилетів у Саудівську Аравію / Фото з інстаграму Аль-Насра

Під час перельоту у Саудівську Аравію Роналду записав відеозвернення до уболівальників Аль-Насра.

Офіційна презентація нападника відбудеться 3 січня на стадіоні "Мрсул-парк". Очікується, що на арені будуть присутні близько 30 тисяч фанатів Аль-Насра.

Що відомо про трансфер Роналду в Аль-Наср