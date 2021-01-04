Футболист Криштиану Роналду стал самым популярным лицом в Instagram. Ему удалось собрать более 250 миллионов подписчиков.

Роналду стал первым человеком, которому покорилась такая отметка. Больше имеет лишь официальный аккаунт самого Instagram, на который подписано 382 миллиона человек.

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По состоянию на 4 января у Роналду уже 251 миллион подписчиков. Второй в списке идет певица Ариана Гранде, у которой 214 миллионов подписчиков.

Стоит добавить, что именно фотография Роналду стала наиболее популярной в 2020 году. 19,7 миллиона предпочтений получила его фотография, посвященная Диего Марадоне.

Всего из десяти самых популярных фотографий 2020 года в Instagram, четыре связаны со спортом. А две из них – именно Роналду.