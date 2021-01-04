Футболіст Кріштіану Роналду став найпопулярнішою особою в Instagram. Йому вдалося зібрати понад 250 мільйонів підписників.

Роналду став першою людиною, якій підкорилася така позначка. Більше має лише офіційний акаунт самого Instagram, на який підписано 382 мільйони осіб.

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Станом на 4 січня в Роналду вже 251 мільйон підписників. Другою в списку йде співачка Аріана Гранде, в якої 214 мільйонів підписників.

Варто додати, що саме фотографія Роналду стала найбільш популярної у 2020 році. 19,7 мільйона вподобань отримала його фотографія, присвячена Дієго Марадоні.

Загалом з десяти найпопулярніших фотографій 2020 року в Instagram, чотири пов'язані зі спортом. А дві з них – саме Роналду.