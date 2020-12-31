Звезды спорта имеют много поклонников в социальных сетях, которые активно следят за своими кумирами. Неудивительно, что наиболее популярной фотографией в 2020 году в Instagram стала фотография двух великих спортсменов. Хотя причина для этой фотографии была более чем печальная.

Издание Billboard составило список из десяти фотографий, которые собрали больше всего лайков в Instagram. Сразу четыре фотографии – из мира спорта.

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Девятое место в этом списке заняла фотография Криштиану Роналду, на котором он празднует свое 35-летие. на ней футболист изображен перед праздничным тортом вместе со своей девушкой Джорджиной Родригес и старшим сыном Криштиану. Эта фотография собрала 14,3 миллиона лайков.

Пятое место в перечне занял пост баскетболиста Леброна Джеймса. Этот пост он посвятил Коби Брайанту, который погиб в авиакатастрофе. В нем подборка фотографий, на которых два баскетболиста вместе во время игр. А в самом тексте Джеймс выражает слова соболезнования в связи с гибелью своего друга. Этот пост собрал 15,46 миллиона лайков.

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Третье место – у футболиста Лионеля Месси. И тоже из-за трагических обстоятельств. 16,37 миллиона лайков собрал его пост о смерти Диего Марадоны. Они оба аргентинцы, и Месси играл под руководством легендарного футболиста в сборной.

Первое место занял пост Роналду о Диего Марадоне. 19,7 миллиона лайков. Эта фотография и стала самой популярной в Instagram в 2020 году.