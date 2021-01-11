Роналду повторил мировой рекорд по количеству забитых мячей за карьеру: видео
Ювентус не без проблем одолел Сассуоло в 17-м туре Серии А. Португальский бомбардир Ювентуса Криштиану Роналду забил в этом матче 759-й гол в карьере за клубы и сборную.
Он повторил абсолютный рекорд по количеству мячей в официальных матчах. Об этом сообщает ESPN.
Смотрите также Фартовый Швед: Мехелен с украинцем выиграл третий матч подряд
Ювентус провел дебют встречи в атаке, но не забил. Под занавес первой 45-минутки Сассуоло остался в меньшинстве. "Бьянконери" уже после перерыва вышли вперед, но "черно-зеленые" через несколько минут отыгрались после удачной контратаки.
Это Ювентус разозлило – через несколько минут забил Рэмзи, а точку в матче поставил Роналду.
Ювентус – Сассуоло видеообзор
Рекорд Роналду
Роналду сравнялся с австрийским и чехословацким футболистом начала прошлого века Йозефом Бицаном по количеству взятий ворот. Отныне у обоих по 759 голов за карьеру.
Чтобы стать абсолютным рекордсменом, Криштиану нужно забить еще один гол. На третьем месте остается бразильский нападающий Пеле, у которого 757 голов.
Отметим, что Пеле считается лучшим бомбардиром, если считать голы и в неофициальных матчах, на его счету 1 283 мяча.
Поделиться новостью