Ювентус не без проблем одолел Сассуоло в 17-м туре Серии А. Португальский бомбардир Ювентуса Криштиану Роналду забил в этом матче 759-й гол в карьере за клубы и сборную.

Он повторил абсолютный рекорд по количеству мячей в официальных матчах. Об этом сообщает ESPN.

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Ювентус провел дебют встречи в атаке, но не забил. Под занавес первой 45-минутки Сассуоло остался в меньшинстве. "Бьянконери" уже после перерыва вышли вперед, но "черно-зеленые" через несколько минут отыгрались после удачной контратаки.

Это Ювентус разозлило – через несколько минут забил Рэмзи, а точку в матче поставил Роналду.

Ювентус – Сассуоло видеообзор

Рекорд Роналду

Роналду сравнялся с австрийским и чехословацким футболистом начала прошлого века Йозефом Бицаном по количеству взятий ворот. Отныне у обоих по 759 голов за карьеру.

Чтобы стать абсолютным рекордсменом, Криштиану нужно забить еще один гол. На третьем месте остается бразильский нападающий Пеле, у которого 757 голов.

Отметим, что Пеле считается лучшим бомбардиром, если считать голы и в неофициальных матчах, на его счету 1 283 мяча.