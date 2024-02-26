На 21-й минуте матча Криштиану Роналду открыл счет. Дубль в составе гостей на второй половине игры отметился Андерсон Талиска (46, 86), пишет 24 Канал.

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Что известно о поступке звездного форварда

После окончания поединка Криштиану Роналду сделал неприличный жест болельщикам хозяев, которые скандировали "Месси, Месси!". Футболист указывал на свой пах в непристойный способ.

Момент попал на видео. Теперь из-за этого у футболиста могут возникнуть проблемы.

Звездный форвард показал фанам неприличный жест: смотрите видео

Что грозит игроку

Согласно информации арабского издания Asharq Al-Awsat, дисциплинарный комитет Федерации футбола Саудовской Аравии (SAFF) начал расследование в связи с поведением Роналду. Комитет пересмотрит инцидент и примет решение в течение ближайших дней.

Это не первый раз, когда Роналду оказывается в подобных ситуациях в Саудовской Аравии. В апреле 2023 года португалец проявил непристойное поведение перед фанатами Аль-Гиляля после поражения со счетом 0:2.

В текущем сезоне Криштиану Роналду провел 28 матчей, забил 28 голов и отдал 10 ассистов за Аль-Наср во всех турнирах.

Аль-Наср набрал 52 очка в 21 матче и занимает второе место в таблице лиги, уступая лишь Аль-Гилялю (56).