Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев. С первых минут в составе Аль Насра вышел на поле Криштиану Роналду, для которого эта игра стала знаковой, пишет 24 Канал.

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Важный гол для Роналду

Звездный португалец отыграл весь поединок и отметился голом на 17-й минуте встречи. Он откликнулся на передачу Султана Аль-Ганама и в одно касание переправил мяч в сетку ворот соперника.

Для Криштиану Роналду этот забитый мяч стал 714-м в карьере, если не учитывать голы с пенальти. По этому показателю капитан сборной Португалии обошел своего вечного оппонента Лионеля Месси, на его счету – 713 таких забитых мячей.

Смотрите видео гола Криштиану Роналду

Напомним, что Криштиану Роналду часто называют обидным прозвищем "Пеналду" из-за того, что тот много голов забил с 11-метровой отметки, и теперь во время вечных споров между ярыми фанатами двух игроков, кто же является лучшим, в лагере португальца на один аргумент стало больше.

Отметим, что всего в течение карьеры Роналду забил 869 голов и сделал 282 результативные передачи, Месси при этом отметился 827 забитыми мячами и отдал 400 ассистов.

Справка. Сейчас Криштиану Роналду с Аль-Насром занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Португалец в нынешней кампании в лиге забил 21 гол и отдал 9 ассистов – он является лучшим бомбардиром чемпионата.