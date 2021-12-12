Норвіч – Манчестер Юнайтед 0:1

Гол: Роналду, 75 (п)

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У першому таймі гості мали три моменти, щоб відзначитися голом. Спершу Теллес пробив зі штрафного і м'яч після рикошету від стінки влучив у поперечину.

Відкривати рахунок у першому таймі міг Роналду. Португалець обіграв всіх захисників, але з меж штрафного пробив у руки воротарю. Допомогти МЮ забити гол у штрафний Норвіча прийшов навіть оборонець Магвайр.

Він ударом головою спрямував м'яч під поперечину головою, однак Крул здійснив ефектний порятунок.

Після перерви свій перший момент мали господарі. Фінський нападник Пуккі з меж штрафного ледь не поцілив "дев'ятку", проте Де Хеа кінчиками пальців відбив м'яч.

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На 75-й МЮ вийшов вперед: Роналду заробив пенальті та реалізував удар з позначки. Цікаво, що Норвіч став 165-ю командою, якій Роналду забив гол.

Сам Кріштіану міг ховати "канарок", але ледь не з воротарського майданчика не поцілив у ворота.

Водночас Норвіч мав дві нагоди, щоб вирвати нічию. В обох випадках на вістрі атаки господарів опинявся захисник Кабак. Він двічі пробивав головою, але Де Хеа здійснив неймовірні сейви.

Варте уваги. Іспанський воротар Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа провів 200-й сухий матч за кар'єру.

МЮ не програє після відставки Уле Гуннара Сульшера – 4 перемоги та 2 нічиї. Наставник МЮ Ральф Рангнік став першим тренером команди за 118 років, який провів два перші для себе матчі в чемпіонаті Англії на нуль. У 1903 році таке вдалося Ернесту Менгналу.

Норвіч – Манчестер Юнайтед відеоогляд