Легендарное возвращение

Стивен Джеррард почти всю карьеру провел в Ливерпуле. Он здесь начинал в юношеской команде в 1987 году. А 16 мая 2015 года провел последний матч на "Энфилд роуд" в футболке Ливерпуля.

11 декабря 2021 года Джеррард вернулся на этот стадион уже как тренер. Но не Ливерпуля, а Астон Виллы.

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И для болельщиков мерсисайдского клуба Джеррард все равно остается легендой. Поэтому его выход из подтрибунного помещения они встретили неистовыми аплодисментами. Джеррард поблагодарил их в ответ.

Видео оваций для Джеррарда

Сама игра закончилась минимальной победой Ливерпуля благодаря голу с пенальти. Благодаря этой победе Ливерпуль удержался на втором месте в турнирной таблице.