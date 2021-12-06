Отец Холанна – ключ успешных переговоров

Большое влияние на карьеру футболиста Голанда имеет его отец Альф-Инге Голланд. Он контролирует развитие карьеры своего сына и без согласия Альф-Инге не может состояться ни один трансфер.

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Простыми словами, чтобы Холанн перешел в другой клуб, должен согласиться сам футболист, агент Мино Райола и отец игрока. Клубы, ведущие переговоры, имеют второстепенное значение.

Во время трансфера норвежца в Боруссию из Зальцбурга Альф-Инге и агент Райо изрядно "подоили" Боруссию. Агент получил 15 миллионов евро комиссии, а отец – 10.

По информации СМИ, в контракте Эрлинга с "шмелями" прописаны отступные в размере 75 миллионов евро. Именно столько МЮ придется заплатить немцам, чтобы выкупить контракт нападающего.

Кроме того, потенциальному покупателю придется заплатить 60 миллионов евро комиссии – 40 миллионов евро Райоли и 20 миллионов евро – отцу Холанна.

Альф-Инге и Эрлинг Холанны / Фото Imago

Новым участником переговоров может стать тренер МЮ Ральф Рангник, который хорошо знаком с Альфом-Инге. Ему якобы обещают 10 миллионов евро, если он уговорит Холанна переехать в Манчестер. Хотя сам Рангник уже опроверг эту информацию.

Почему же Холанн не перейдет в МЮ

Если у отца футболиста Альфа-Инге Холанна хорошая память, он вряд ли позволит своему сыну перейти в Манчестер Юнайтед. Причина в том, что легенда МЮ Рой Кин обыграл карьеру Холанну-старшему.

В 2001 году Манчестер Сити Холанна встретился в дерби с Манчестер Юнайтед Роя Кина. У Роя Кина была задача отомстить Холанну за инцидент в 1997 году, когда норвежец обвинил Роя в симуляции.

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Во время вялого матча Кин влетел в колено Холанна шипованной подошвой бутсы. Рефери в пятый раз в своей карьере удалил Роя, хотя тот и не спорил. С самодовольным выражением лица он покинул поле.

Холанн попытался вернуться в футбол после операций, но боль в колене не позволила ему это сделать. Футболист повесил бутсы на гвоздь.

Рой Кин никогда не скрывал, что хотел отомстить Холанну, вспомнив об этом в своей биографии. Так позволит ли Альф-Инге перейти своему сыну Эрлингу в клуб, легенда которого оборвала ему карьеру?