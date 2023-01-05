Легендарний португалець Кріштіану Роналду вирішив проміняти Європу на Азію і підписав фантастичний контракт із клубом Аль-Наср. CR7 планує поповнити свою колекцію новими трофеями, а допомогти йому в цьому може його партнер по збірній Пепе.

До теми Більше, ніж фінал ЧС-2022: презентація Роналду в Аль-Насрі зібрала 3 мільярди переглядів

Легенди Реалу возз'єднаються в Аль-Насрі

Під час перших розмов у Ер-Ріяді Роналду наголосив, що було б непогано підписати гравця збірної Португалії Пепе. У лютому ветерану виповнюється 40 років, але своєю грою на ЧС-2022 захисник довів свою значимість. На Мундіалі Пепе відіграв чотири поєдинки, у яких забив один гол.

Двох гравців збірної Португалії пов'язує давня дружба. Пепе підтримував Роналду під час спільних виступів за мадридський Реал. У збірній вони протягом 15 років створюють кістяк команди.

Тож цілком логічно, що Крішті бажає бачити друга в своїй новій команді. Керівництво Аль-Насра теж не проти підписати ще одну зірку світового футболу.

Раніше повідомлялося про інтерес саудівського клубу до Серхіо Рамоса, який зараз виступає за ПСЖ. Таким чином нова команда Роналду планує зібрати у своєму складі якомога більше легенд Реалу.