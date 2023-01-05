Легендарний португалець Кріштіану Роналду вирішив проміняти Європу на Азію і підписав фантастичний контракт із клубом Аль-Наср. CR7 планує поповнити свою колекцію новими трофеями, а допомогти йому в цьому може його партнер по збірній Пепе.
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Під час перших розмов у Ер-Ріяді Роналду наголосив, що було б непогано підписати гравця збірної Португалії Пепе. У лютому ветерану виповнюється 40 років, але своєю грою на ЧС-2022 захисник довів свою значимість. На Мундіалі Пепе відіграв чотири поєдинки, у яких забив один гол.
Двох гравців збірної Португалії пов'язує давня дружба. Пепе підтримував Роналду під час спільних виступів за мадридський Реал. У збірній вони протягом 15 років створюють кістяк команди.
Тож цілком логічно, що Крішті бажає бачити друга в своїй новій команді. Керівництво Аль-Насра теж не проти підписати ще одну зірку світового футболу.