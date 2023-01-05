В конце 2022 Криштиану Роналду определился с новым клубом. Легендарный португалец продолжит карьеру в Саудовской Аравии, подписав контракт с Аль-Насром.

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3 января прошла презентация португальца как игрока клуба. Она вызвала резонанс у футбольного сообщества, особенно в самой Саудовской Аравии.

Как сообщает журналист Педру Сепулведа, аудитория просмотра презентации Роналду достигла 3 миллиардов зрителей. Трансляцию в онлайне смотрели по 40 разным каналам мира.

По этому показателю представление Криштиану даже превысило аудиторию финала ЧМ-2022. За битвой между Аргентиной и Францией наблюдало более двух миллиардов любителей футбола.

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Достижения Роналду в футболе

Напомним, что CR7 является самым популярным пользователем соцсети Instagram. На его страницу подписалось 529 миллионов пользователей. За свою карьеру в Спортинге, МЮ, Реале и Ювентусе Роналду выиграл более 30 трофеев.

На его счету пять побед в Лиге чемпионов, семь чемпионств в Англии, Испании и Италии вместе, а также победа на Евро-2020 со сборной Португалии. Также CR7 является обладателем пяти Золотых Мяч, уступая по этому показателю только Лионелю Месси (7).

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Роналду в сезоне 2022-2023