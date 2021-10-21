Роналду в этом матче вышел на поле с первых минут. И стал свидетелем того, как его команда после первого тайма проигрывала дома 0:2.

Но во втором тайме МЮ совершил невероятный камбэк благодаря голам Рашфорда и Магуайра. А на 81-й минуте забил и сам Роналду, принеся победу Манчестер Юнайтед.

Как это было Манчестер Юнайтед, проигрывая 0:2, одолел Аталанту в Лиге чемпионов: видео

Этим голом Роналду побил два рекорда, а также улучшил свое одно рекордное достижение:

он забил 38-й команде в Лиге чемпионов. За день до этого Месси забил в ворота РБ Лейпциг, которая стала для него 37-й командой. Однако португалец снова сумел его обойти;

у Роналду теперь 187 матчей в еврокубках – он побил рекорд Икера Касильяса;

гол в ворота Аталанты стал 137-м в Лиге чемпионов для Роналду. Он улучшил свое же достижение. Второй в рейтинге лучших бомбардиров – Месси (123 гола).

Видео гола Роналду