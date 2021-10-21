Манчестер Юнайтед – Аталанта 3:2

Голы: Рашфорд, 53, Магвайр, 75, Роналду, 81 – Пашалич, 15, Демирал, 29

К слову Лига чемпионов: результаты матчей и видео голов 20 октября

Первый момент во встрече столпились "красные дьяволы" – Рашфорд один на один вышел после классного паса от Мактомини. Рядом со штангой пробил Маркус, но и офсайд зафиксировали.

На 15-й минуте Аталанта неожиданно открыла счет. Пашалич во вратарском замкнул прострел от Дзаппакосты справа. Мактомини не успел за полузащитником.

Видео гола Пашалича

За 5 минут "Юнайтед" мог сравнять счет, когда Роналду ворвался в штрафную справа, навесил во вратарскую, где Бруну не смог пробить головой, но мяч оказался у Фреда. Удар бразильца успели заблокировать.

А на 29-й минуте бергамаско и вовсе удвоили свое преимущество, уничтожив все котировки букмекеров. Мерих Демирал головой пробил мимо Де Хеа после навеса с углового. Магуайр и Шоу не уследили.

Видео гола Демирала

В конце первого тайма Фред едва не открыл счет голов хозяев поля – Бруну шикарным пасом вывел бразильца на ударную позицию в штрафной. Фред убрал Фройлера и пробил, но рядом со штангой.

После перерыва Манчестер Юнайтед отквитал один мяч. Бруну Фернандеш очередной шикарный пас вырезал в штрафную, Маркус открылся слева и закатил "снаряд" в уголок.

Видео гола Рашфорда

На 75-й минуте счет во встрече стал равным. Снова Фернадеш навесил в штрафную, Кавани пропустил мяч и после отскока от защитника мяч оказался на ноге у Магвайра. Защитник пробил метров с 11-ти и попал в угол.

Видео гола Магвайра

А еще через несколько минут "дьяволы" и вовсе вырвали победу во встрече благодаря голу своего звездного форварда Криштиану Роналду. Португалец головой замкнул подачу Шоу – выпрыгнул выше всех и положил мяч точно в угол.

Манчестер Юнайтед – Аталанта видеообзор матча появится позже...

Как итог, подопечные Сульшера одержали вторую победу в групповом этапе Лиги чемпионов и возглавили Группу F (6 очков). Аталанта Руслана Малиновского расположилась второй (4 балла).