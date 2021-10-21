Роналду в цьому матчі вийшов на поле з перших хвилин. І став свідком того, як його команда після першого тайму програвала вдома 0:2.
Але в другому таймі МЮ здійснив неймовірний камбек завдяки голам Рашфорда і Магвайра. А на 81-й хвилині забив і сам Роналду, принісши перемогу Манчестер Юнайтед.
Як це було Манчестер Юнайтед, програючи 0:2, здолав Аталанту у Лізі чемпіонів: відео
Цим голом Роналду побив два рекорди, а також покращив своє одне рекордне досягнення:
- він забив 38-й команді в Лізі чемпіонів. За день до цього Мессі забив у ворота РБ Лейпциг, яка стала для нього 37-ю командою. Однак португалець знову зумів його обійти;
- у Роналду тепер 187 матчів в єврокубках – він побив рекорд Ікера Касільяса;
- гол у ворота Аталанти став 137-м в Лізі чемпіонів для Роналду. Він покращив своє ж досягнення. Другий в рейтингу найкращих бомбардирів – Мессі (123 голи).
Відео голу Роналду