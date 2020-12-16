Звезды бокса и футбола Геннадий Головкин и Криштиану Роналду соответственно решили провести совместную тренировку. Именитый португальский футболист Ювентуса попробовал свои силы в боксе.

Криштиану Роналду решил заглянуть в тренировочный лагерь Головкина перед боем GGG против поляка Камила Шереметы. Об этом сообщает 24 канал.

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Головкин ожидаемо показал Роналду несколько технических элементов из бокса, после чего форвард немного побил мешок.

Геннадий решил быть честным и заявил, что Роналду уже не сможет стать успешным в боксе. Оба похихикали.

Криштиану не стушевался и продемонстрировал боксеру свои фирменные движения, в частности – эффектное празднование забитых голов.

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Недавно Роналду признался о своей любви к боксу и другим боевым искусствам. Обладатель пяти "Золотых мячей" заявил, что ему интереснее смотреть бои, чем футбол.

"Моя страсть – это футбол, но я предпочитаю смотреть другие виды спорта по телевизору. Между просмотром футбольного матча, бокса или боя в UFC я предпочту бокс или UFC", – сказал Роналду.

Португалец также рассказал, что во время карьеры в английском Манчестер Юнайтед с ним боксировал тренер.

"Думаю, что занятия боксом полезны для футбола, потому что они обостряют твои чувства, ты учишься двигаться", – подытожил Роналду.