Роналду переходит в бокс? Звездный Головкин стал тренером футболиста – видео
Звезды бокса и футбола Геннадий Головкин и Криштиану Роналду соответственно решили провести совместную тренировку. Именитый португальский футболист Ювентуса попробовал свои силы в боксе.
Криштиану Роналду решил заглянуть в тренировочный лагерь Головкина перед боем GGG против поляка Камила Шереметы. Об этом сообщает 24 канал.
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Головкин ожидаемо показал Роналду несколько технических элементов из бокса, после чего форвард немного побил мешок.
Геннадий решил быть честным и заявил, что Роналду уже не сможет стать успешным в боксе. Оба похихикали.
Криштиану не стушевался и продемонстрировал боксеру свои фирменные движения, в частности – эффектное празднование забитых голов.
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Недавно Роналду признался о своей любви к боксу и другим боевым искусствам. Обладатель пяти "Золотых мячей" заявил, что ему интереснее смотреть бои, чем футбол.
"Моя страсть – это футбол, но я предпочитаю смотреть другие виды спорта по телевизору. Между просмотром футбольного матча, бокса или боя в UFC я предпочту бокс или UFC", – сказал Роналду.
Португалец также рассказал, что во время карьеры в английском Манчестер Юнайтед с ним боксировал тренер.
"Думаю, что занятия боксом полезны для футбола, потому что они обостряют твои чувства, ты учишься двигаться", – подытожил Роналду.
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