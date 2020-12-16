Геннадий Головкин – Камил Шеремета: прогноз букмекеров на бой за титул IBF
Казахстанский боксер Геннадий Головкин возвращается на ринг после перерыва больше года. GGG проведет защиту титула IBF в среднем весе, который выиграл в бою против украинца Сергея Деревянченко. Остановить опытного казахстанца 19-го декабря попытается польский боксер Камил Шеремета.
Геннадий Головкин – Камил Шеремета: прогноз
После поражения Саул Альваресу в 2018 году Головкин безуспешно добивается реванша с мексиканцем, пишет 24 канал. Подсластить невозможность встретиться с "Канело" он попытается в бою с Шереметой, где может побить рекорд.
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В случае победы Головкин побьет рекорд средней тяжести по количеству проведенных защит, который делит с Бернардом Хопкинсом – у обоих по 20. Головкин провел 20 защит пояса WBA к поражению Альваресу.
В то же время 31-летний польский боксер не против продолжить свою беспроигрышную серию из 21 боя. Впрочем, Головкин, видимо, станет первым настоящим испытанием для Шеремета.
Прогноз Marathonbet
38-летний Головкин – очевидный фаворит поединка. Его победу оценивают коэффициентом 1,022. Коэффициент на победу Шеремета указывает, что он андердог. Победу поляка оценивают коэффициентом 14,50.
Предыдущий бой Головкина против Сергея Деревянченко был достаточно ровный и болельщики встретили победу Геннадия свистом. Эксперты сошлись, что тот поединок должен был завершиться хотя бы ничьей.
Поэтому, вполне вероятно, что Шеремету удастся хотя бы не проиграть. Коэффициент, боя Головкин – Шеремета завершится ничьей 29.
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