Пути живых легенд мирового футбола Криштиану Роналду и Лионеля Месси впервые пересеклись, когда португалец покинул Реал. Барселона Месси и Ювентус Роналду встретились 8-го декабря в Лиге чемпионов.

Победу одержал Ювентус со счетом 3:0, пишет 24 канал. Два гола за Ювентус с пенальти забил именно Криштиану Роналду.

Как это было Ювентус благодаря Роналду разгромил Барселону на "Камп Ноу" и выиграл группу в Лиге чемпионов: видео

Пристальное внимание всех болельщиков и журналистов было приковано к противостоянию на поле двух лучших футболистов мира Роналду и Месси.

В одном из моментов игры Лео элегантным движением обыграл Роналду, когда тот пытался отобрать мяч. Это зафиксировали камеры и УЕФА опубликовал видео момента.

Впрочем, Роналду, так сказать "отомстил" своему визави. В одном из моментов Криштиану прочитал замысел аргентинца и отобрал мяч. Безупречная игра в обороне!

Благодаря победе над Барселоной туринский Ювентус выиграл свою группу. В 1/8 финала Юве сыграет против Порту. Барселона заняла второе место и в плей-офф встретится с финалистом прошлого розыгрыша Лиги чемпионов – ПСЖ.