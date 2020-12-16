Зірки боксу та футболу Геннадій Головкін та Кріштіану Роналду відповідно вирішили провести спільне тренування. Іменитий португальський футболіст Ювентуса спробував свої сили у боксі.

Кріштіану Роналду вирішив заглянути до тренувального табору Головкіна перед боєм GGG проти поляка Каміла Шеремети. Про це повідомляє 24 канал.

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Головкін очікувано показав Роналду декілька технічних елементів з боксу, після чого форвард трохи побив мішок.

Геннадій вирішив бути чесним та заявив, що Роналду вже не зможе стати успішним в боксі. Обидва похихотіли.

Кріштіану не знітився та продемонстрував боксерові свої фірмові рухи, зокрема – ефектне святкування забитих голів.

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Нещодавно Роналду зізнався про свою любов до боксу та інших бойових мистецтв. Володар п'яти "Золотих м'ячів" заявив, що йому цікавіше дивитися бої, аніж футбол.

"Моя пристрасть – це футбол, але я віддаю перевагу дивитися інші види спорту по телевізору. Між переглядом футбольного матчу, боксу або бою в UFC я вважатиму за краще бокс або UFC", – сказав Роналду.

Португалець також розповів, що під час кар'єри в англійському Манчестер Юнайтед з ним боксував тренер.

"Думаю, що заняття боксом корисні для футболу, тому що вони загострюють твої почуття, ти вчишся рухатися", – підсумував Роналду.