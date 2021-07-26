За что оштрафовали норвежских гандболисток

Женская сборная Норвегии по пляжному гандболу отказалась играть матчи чемпионата Европы в бикини. В матче за третье место они решили выйти в шортах. За это на гандболисток наложили штраф организаторы – по 150 евро на каждую из спортсменок. Всего 1500 евро.

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Штраф наложила дисциплинарная комиссия по пляжному гандболу. Причиной для штрафа стало то, что гандболистки нарушили правила экипировки, которым и предусмотрено бикини, а не шорты.

Гандболистки свое решение играть в шортах объяснили тем, что им неудобно играть в бикини. При этом что мужская команда играет в шортах.

Еще одна причина – сексуализация спортсменок из-за их внешнего вида.

Мировая поддержка

После решения Европейской гандбольной федерации (EHF), за спортсменок решили вступиться мировые знаменитости. Среди них и американская певица Pink. Она заявила, что готова оплатить штраф за гандболисток. И заявила, что это EHF должны быть оштрафованы за сексизм.

Борьба с сексуализацией спорта

Сборная Норвегии по пляжному гандболу не единственная, которая борется с сексуализацией спорта. Так же против слишком открытой формы выступают и гимнастки. Сборная Германии на Олимпиаде выступила в закрытом комбинезоне, а не трико.

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