Роналду обвинил во лжи редактора France Football, который является организатором "Золотого мяча"

Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду объяснил, почему пропустил церемонию вручения "Золотого мяча". Португалец обвинил главного редактора France Football Паскаля Ферре во лжи.

Криштиану возмутило заявление Ферре

Звездный футболист отметил, что редактор издания дважды соврал насчет него. А также использовал его имя для рекламы.

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"Сегодняшний результат объясняет заявление Паскаля Ферре на прошлой неделе. Он утверждал, что я признался ему, что моя единственная цель – завершить карьеру с большим количеством "Золотых мячей", чем у Лионеля Месси. Ферре солгал, он использовал мое имя для рекламы себя и издания, в котором он работает. И сегодня он снова солгал, оправдывая мое отсутствие на церемонии якобы карантином, для которого нет никаких оснований", – написал Роналду в своем инстаграме.

Португалец также поделился своими главными целями в профессиональном спорте. Он подчеркнул, что хочет "оставить свое имя, написанное золотыми буквами, в истории мирового футбола".

Самой большой целью в моей карьере является завоевание национальных и международных титулов для клубов, которые я представляю, и для сборной моей страны. Самая большая цель в моей карьере – быть хорошим примером для всех, кто является или хочет стать профессиональным футболистом,

– добавил нападающий Манчестер Юнайтед.

Месси является рекордсменом по количеству Золотых мячей. Теперь у аргентинца их семь, тогда как у Криштиану Роналду — пять.

Нападающий сборной Португалии Роналду не попал даже в топ-5 претендентов на "Золотой мяч".