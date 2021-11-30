Криштиану возмутило заявление Ферре

Звездный футболист отметил, что редактор издания дважды соврал насчет него. А также использовал его имя для рекламы.

К теме На сколько Месси опередил Левандовского: результаты голосования за "Золотой мяч"

"Сегодняшний результат объясняет заявление Паскаля Ферре на прошлой неделе. Он утверждал, что я признался ему, что моя единственная цель – завершить карьеру с большим количеством "Золотых мячей", чем у Лионеля Месси. Ферре солгал, он использовал мое имя для рекламы себя и издания, в котором он работает. И сегодня он снова солгал, оправдывая мое отсутствие на церемонии якобы карантином, для которого нет никаких оснований", – написал Роналду в своем инстаграме.

Португалец также поделился своими главными целями в профессиональном спорте. Он подчеркнул, что хочет "оставить свое имя, написанное золотыми буквами, в истории мирового футбола".

Самой большой целью в моей карьере является завоевание национальных и международных титулов для клубов, которые я представляю, и для сборной моей страны. Самая большая цель в моей карьере – быть хорошим примером для всех, кто является или хочет стать профессиональным футболистом,

– добавил нападающий Манчестер Юнайтед.

Обратите внимание! Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча-2021" по версии France Football.