Кріштіану обурила заява Ферре

Зірковий футболіст зазначив, що редактор видання двічі збрехав щодо нього. А також використав його ім'я задля реклами.

До теми На скільки Мессі випередив Левандовського: результати голосування за "Золотий м'яч"

"Сьогоднішній результат пояснює заяву Паскаля Ферре минулого тижня. Він стверджував, що я зізнався йому, що моя єдина мета – завершити кар'єру з більшою кількістю "Золотих м'ячів", ніж у Ліонеля Мессі. Ферре збрехав, він використав моє ім'я для реклами себе та видання, в якому він працює. І сьогодні він знову збрехав, виправдовуючи мою відсутність на церемонії нібито карантином, для якого немає жодних підстав", – написав Роналду у своєму інстаграмі.

Португалець також поділився своїми головними цілями в професійному спорті. Він наголосив, що хоче "залишити своє ім'я, написане золотими літерами, в історії світового футболу".

Найбільшою метою в моїй кар'єрі є завоювання національних і міжнародних титулів для клубів, які я представляю, і для збірної моєї країни. Найбільша мета у моїй кар'єрі — бути добрим прикладом для всіх, хто є чи хоче стати професійним футболістом,

– додав нападник Манчестер Юнайтед.

Зверніть увагу! Ліонель Мессі став володарем "Золотого м’яча-2021" за версією France Football.