За його інформацією, під час зимової паузи в Лізі 1 Парі Сен-Жермен планує провести товариський матч з командою, яка буде складатися з найкращих гравців двох провідних клубів Саудівської Аравії – Аль-Насра та Аль-Хіляля.

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Зустріч повинна відбутися 19 січня у столиці Саудівської Аравії – Ер-Ріяді. Очікується, що у складі збірної двох клубів опиниться Кріштіану Роналду, який 30 грудня підписав контракт з Аль-Насром.

Нагадаємо, очікуване протистояння двох зірок на чемпіонаті світу 2022 в Катарі не відбулося. Збірна Португалії зійшла з дистанції турніру на стадії чвертьфіналу. Тоді Роналду і компанія програли марокканцям з рахунком 0:1.

А Ліонель Мессі, так і не дочекавшись епічної битви проти Крішті, привів збірну Аргентини до золотих нагород Мундіаля.

Наразі Аль-Наср після десяти матчів йде другим у чемпіонаті, відстаючи від Аль-Шабаба на два бали. Нагадаємо, що цього сезону Роналду провів 16 матчів за Манчестер Юнайтед, відзначившись трьома голами та двома асистами.