Обошел Левандовски: бельгиец Лукаку оформил покер за сборную за 20 минут - видео голов
Форвард Ромы продолжает феериты за "красных" дьяволов. На счету Ромела уже 14 мячей в отборе на Евро-2024, что почти окончательно делает его самым лучшим бомбардиром квалификации.
В Европе близится к завершению групповая стадия отборочного цикла к Евро-2024. Одной из первых путевку на турнир получила сборная Бельгии, пишет 24 канал.
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Перед последним туром подопечные Доменико Тедеско шли вторыми в группе F, имея два балла отставания от Австрии. Впрочем, "красно-белые" уже отыграли свои матчи, поэтому в случае победы над Азербайджаном "красные дьяволы" выиграли бы группу.
Кавказская команда не стала проблемой для бельгийцев, уже в первом тайме забивших четыре гола. При этом все мячи оформил Ромелу Лукаку. Форварду Ромы понадобилось для этого всего 20 минут.
Для Ромела это первый покер в истории матчей за сборную Бельгии, а в целом нападающий доказал показатель своих голов за национальную команду до 83-х. Это позволило ему обойти Роберта Левандовского и подняться на седьмую строчку в рейтинге топ-бомбардиров всех сборных.
- Криштиану Роналду (Португалия) – 128
- Али Даеи (Иран) – 108
- Лионель Месси (Аргентина) – 106
- Сунил Четри (Индия) – 93
- Мохтар Дахари (Малайзия) – 89
- Ференц Пушкаш (Венгрия) – 84
- Ромелу Лукаку (Бельгия) – 83
- Али Мабхут (ОАЭ) – 83
- Роберт Левандовский (Польша) – 81
- Неймар (Бразилия) – 79
- Годфри Читалу (Замбия) 79
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Еще один мяч во встрече с Азербайджаном записал Леандро Троссар, установив финальный счёт 5:0. Эта победа позволила Бельгии не только выиграть группу, но и получить место в первой корзине при жеребьевке самого Евро. Австрия же будет во второй корзине.
Видеообзор матча Бельгия – Азербайджан: