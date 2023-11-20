В Европе близится к завершению групповая стадия отборочного цикла к Евро-2024. Одной из первых путевку на турнир получила сборная Бельгии, пишет 24 канал.

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Перед последним туром подопечные Доменико Тедеско шли вторыми в группе F, имея два балла отставания от Австрии. Впрочем, "красно-белые" уже отыграли свои матчи, поэтому в случае победы над Азербайджаном "красные дьяволы" выиграли бы группу.

Кавказская команда не стала проблемой для бельгийцев, уже в первом тайме забивших четыре гола. При этом все мячи оформил Ромелу Лукаку. Форварду Ромы понадобилось для этого всего 20 минут.

Для Ромела это первый покер в истории матчей за сборную Бельгии, а в целом нападающий доказал показатель своих голов за национальную команду до 83-х. Это позволило ему обойти Роберта Левандовского и подняться на седьмую строчку в рейтинге топ-бомбардиров всех сборных.

Криштиану Роналду (Португалия) – 128

Али Даеи (Иран) – 108

Лионель Месси (Аргентина) – 106

Сунил Четри (Индия) – 93

Мохтар Дахари (Малайзия) – 89

Ференц Пушкаш (Венгрия) – 84

Ромелу Лукаку (Бельгия) – 83

Али Мабхут (ОАЭ) – 83

Роберт Левандовский (Польша) – 81

Неймар (Бразилия) – 79

Годфри Читалу (Замбия) 79

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Еще один мяч во встрече с Азербайджаном записал Леандро Троссар, установив финальный счёт 5:0. Эта победа позволила Бельгии не только выиграть группу, но и получить место в первой корзине при жеребьевке самого Евро. Австрия же будет во второй корзине.

Видеообзор матча Бельгия – Азербайджан: