В Європі наближається до завершення групова стадія відбіркового циклу до Євро-2024. Однією із перших путівку на турнір здобула збірна Бельгії, пише 24 канал.

До теми Вольові перемоги, які привели до мрії: які збірні достроково вийшли на Євро-2024

Перед останнім туром підопічні Доменіко Тедеско йшли другими у групі F, маючи два бали відставання від Австрії. Втім "червоно-білі" вже відіграли свої матчі, тому в разі перемоги над Азербайджаном "червоні дияволи" виграли б групу.

Кавказька команда не стала проблемою для бельгійців, які вже у першому таймі забили чотири голи. При цьому усі м'ячі оформив Ромелу Лукаку. Форварду Роми знадобилось для цього всього 20 хвилин.

Для Ромелу це перший покер в історії матчів за збірну Бельгії, а загалом нападник довів показник своїх голів за національну команду до 83-х. Це дозволило йому обійти Роберта Левандовського та піднятись на сьому сходинку у рейтингу топ-бомбардирів всіх збірних:

Кріштіану Роналду (Португалія) – 128

Алі Даеї (Іран) – 108

Ліонель Мессі (Аргентина) – 106

Суніл Четрі (Індія) – 93

Мохтар Дахарі (Малайзія) – 89

Ференц Пушкаш (Угорщина) – 84

Ромелу Лукаку (Бельгія) – 83

Алі Мабхут (ОАЕ) – 83

Роберт Левандовський (Польща) – 81

Неймар (Бразилія) – 79

Годфрі Чіталу (Замбія) – 79

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Ще один м'яч у зустрічі із Азербайджаном записав Леандро Троссар, встановивши фінальний рахунок 5:0. Ця перемога дозволила Бельгії не тільки виграти групу, а ще і отримати місце у першому кошику при жеребкуванні самого Євро. Австрія ж буде у другому кошику.

Відеоогляд матчу Бельгія – Азербайджан: