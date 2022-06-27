Романчук завоевал первую медаль в истории Украины на чемпионате мира на открытой воде

Двухкратный призер Олимпиады-2020 Михаил Романчук навсегда записал свою фамилию в историю плавания. Он стал первым украинцем, принесшим медаль на соревнованиях на открытой воде.

Историческая медаль Романчука

Дебютное выступление на чемпионате мира на открытой воде стало сразу успешным для Михаила Романчука. 25-летний уроженец Ровно принес Украине "бронзу" в венгерском Будапеште, пишет 24 канал.

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Романчук стал третьим на дистанции 5 км. Украинец преодолел это расстояние с результатом 53:13.90. Михаил уступил победителю соревнований, которым стал немец Флориан Веллброк на 25 секунд. Время новоиспеченного чемпиона мира составило 52:48.80.

Второе место на пьедестале занял Грегорио Палтриньери. Итальянский пловец был медленнее лидера всего на три секунды – 52:52.70.

Михаил опередил ближайшего конкурента, которым стал еще один представитель Италии Доменико Ачеренца, почти секунд. Романчук стал первым украинцем, завоевавшим медаль на открытой воде.



Тройка призеров на открытой воде / Фото FINA

Всего участие в заплыве приняли 52 спортсмена.

Результаты тройки призеров

Флориан Уэллброк (Германия) 52:48.80 Грегорио Палтриньери (Италия) +00:03.90 Михаил Романчук (Украина) +00:25.10

Это уже не первая медаль Романчука на этом чемпионате мира в Будапеште. Ранее Михаил стал третьим на дистанции 800 м свободным стилем. Украинец тоже уступил Веллброку, который тогда получил "серебро".