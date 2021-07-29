Хочу стать легендой, – Романчук прокомментировал свою медаль на Олимпиаде
Источник:"Суспільне"
Украинский спортсмен Михаил Романчук 29 июля стал бронзовым призером Олимпийских игр-2020 в заплыве на 800 метров. Олимпиец признался, что шел к этой медали 18 лет.
Пловец подчеркнул, что на этой дистанции ему не удалось полностью себя реализовать. Впрочем, он серьезно настроен покорить 1 500 метров.
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Первые слова Романчука после получения бронзовой медали
Романчук рассказал, что в детстве его кумиром был четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников. Именно его он считает образцом в плавании.
А сейчас я хочу стать легендой, чтобы вдохновлять подрастающее поколение,
– отметил украинец.
На трибунах за украинца пришли болеть и представители других видов спорта. Впрочем, наибольшую поддержку оказывала его жена – легкоатлетка Марина Бех-Романчук. После победного заплыва он рассказал, что сразу побежит к любимой.Обратите внимание! Марина Бех-Романчук также участвует в Олимпиаде-2020. Легкоатлетку считают претенденткой на медаль высшей пробы в прыжках в длину.
Романчук заметил, что держался предварительной согласованной тактики во время заплыва. Впрочем, остался доволен лишь частью дистанции.
"Будем с тренерами анализировать, что было так, а что – нет. Какой частью дистанции доволен? Даже и не знаю. Пожалуй, от 200 до 400 метров. Все, что было после – брали вверх эмоции, поэтому так и получилось", – прокомментировал он.
Выступление Романчука на Олимпиаде-2020: что стоит знать
- Спортсмен 29 июля принес четвертую "бронзу" для Украины на Олимпиаде-2020 в Токио. Романчук получил первую в карьере награду в плавании на 800 метров вольным стилем.
- Выиграл заплыв атлет из США Роберт Финк со временем 7:41.87. Вторым стал итальянец Грегорио Палтриньери – 7: 42.11.
- Украинский пловец в финале финишировал с результатом 7:42.33.
- В полуфинальном заплыве украинец установил олимпийский рекорд. Он преодолел дистанцию за 7:41.28 минуты.