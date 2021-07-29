Пловец подчеркнул, что на этой дистанции ему не удалось полностью себя реализовать. Впрочем, он серьезно настроен покорить 1 500 метров.

К теме Снова бронза: Михаил Романчук принес Украине четвертую медаль Олимпиады-2020

Первые слова Романчука после получения бронзовой медали

Романчук рассказал, что в детстве его кумиром был четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников. Именно его он считает образцом в плавании.

А сейчас я хочу стать легендой, чтобы вдохновлять подрастающее поколение,

– отметил украинец.

На трибунах за украинца пришли болеть и представители других видов спорта. Впрочем, наибольшую поддержку оказывала его жена – легкоатлетка Марина Бех-Романчук. После победного заплыва он рассказал, что сразу побежит к любимой.

Обратите внимание! Марина Бех-Романчук также участвует в Олимпиаде-2020. Легкоатлетку считают претенденткой на медаль высшей пробы в прыжках в длину.

Романчук заметил, что держался предварительной согласованной тактики во время заплыва. Впрочем, остался доволен лишь частью дистанции.

"Будем с тренерами анализировать, что было так, а что – нет. Какой частью дистанции доволен? Даже и не знаю. Пожалуй, от 200 до 400 метров. Все, что было после – брали вверх эмоции, поэтому так и получилось", – прокомментировал он.

Выступление Романчука на Олимпиаде-2020: что стоит знать