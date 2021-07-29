Плавець підкреслив, що на цій дистанції йому не вдалося повністю себе реалізувати. Втім він серйозно налаштований підкорити 1 500 метрів.
До теми Знову бронза: Михайло Романчук приніс Україні четверту медаль Олімпіади-2020
Перші слова Романчука після здобуття бронзової медалі
Романчук розповів, що в дитинстві його кумиром був чотирикратний олімпійський чемпіон Володимир Сальніков. Саме його він вважає взірцем у плаванні.
А зараз я хочу стати легендою, щоб надихати покоління, яке підростає,
– зазначив українець.
На трибунах за українця прийшли вболівати і представники інших видів спорту. Втім найбільшу підтримку надавала його дружина – легкоатлетка Марина Бех-Романчук. Після переможного запливу він розповів, що одразу побіжить до коханої.
Романчук зауважив, що тримався попередньої узгодженої тактики під час запливу. Втім лишився задоволений лише частиною дистанції.
"Будемо з тренерами аналізувати, що було так, а що – ні. Якою частиною дистанції задоволений? Навіть і не знаю. Мабуть, від 200 до 400 метрів. Все, що було після – брали вгору емоції, тому так і вийшло"", – прокоментував він.
Виступ Романчука на Олімпіаді-2020: що варто знати
- Спортсмен 29 липня приніс четверту "бронзу" для України на Олімпіаді-2020 в Токіо. Романчук здобув першу у кар'єрі нагороду у плаванні на 800 метрів вільним стилем.
- Виграв заплив атлет з США Роберт Фінк з часом 7:41.87. Другим став італієць Ґреґоріо Палтріньєрі – 7:42.11.
- Український плавець у фіналі фінішував з результатом 7:42.33.
- У півфінальному запливі українець встановив олімпійський рекорд. Він подолав дистанцію за 7:41.28 хвилини.