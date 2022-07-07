Романчук: В некоторые моменты даже были мысли – бросить плавание

Михаил Романчук стал автором двух бронзовых наград на чемпионате мира-2022 в Венгерском Будапеште. 25-летний пловец остался доволен своим выступлением на престижном турнире, ведь мог вообще на него уже не попасть.

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Олимпийский призер имел проблемы со здоровьем, война. Все это могло ускорить окончание карьеры спортсмена.

"Я больше доволен, потому что год выдался чрезвычайно сложный. С сентября 2021 года он шел не так, как надо. Сначала одна болезнь – проблемы со здоровьем, после Нового Года я второй раз заболел с температурой под 39, и потом в феврале началась война и я также останавливал тренировки. То есть я сезон начинал три раза", – сказал украинец.

В некоторые моменты даже были мысли – бросить плавание. Потому что оно как-то все вообще не складывалось. Скажу, что чемпионат мира сложился достаточно неплохо, как для размышлявшего завершить свою карьеру спортсмена,

– добавил Романчук.

Михаил остался недоволен своим результатом на дистанции 1500 метров, что не скажешь о 800 метрах, где Романчук стал третьим, установив национальный рекорд. Спортсмен признался, что ему сложно сосредоточиться на выступлениях, пока в его стране идет война.

Все же очень тяжелые моральные состязания, в связи с войной, которая происходит в Украине. Трудно сосредоточиться на этом, но ничего. То, что не убивает нас, делает нас сильнее. Скажем, это морально и ментально укрепит меня,

– признался пловец из Ровно.

Напомним, Романчук стал автором исторической награды для нашей страны. Михаил стал бронзовым призером чемпионата мира-2022 на открытой воде. Пловец отметил, что будет дальше тренироваться и приобретать опытные соревнования на открытой воде, а не только в бассейне.

К слову. По итогам чемпионата мира-2022 по водным видам спорта Украина заняла 8 место в медальном зачете. Наши спортсмены получили 10 наград, больше всего в артистическом плавании – 7-м.