Романчук: У деякі моменти навіть були думки – кинути плавання

Михайло Романчук став автором двох бронзових нагород на чемпіонаті світу-2022 в угорському Будапешті. 25-річний плавець залишився задоволений своїм виступом на престижному турнірі, адже міг взагалі на нього вже не потрапити.

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Олімпійський призер мав проблеми зі здоров'ям, війна. Все це могло пришвидшити закінчення кар'єри спортсмена.

"Я більше задоволений, бо рік видався надзвичайно складний. З вересня 2021 року він йшов не так як треба. Спочатку одна хвороба – проблеми зі здоров’ям, після Нового Року я другий раз захворів з температурою під 39, і потім у лютому почалася війна і я також зупиняв тренування. Тобто я сезон починав три рази", – сказав українець.

У деякі моменти навіть були думки – кинути плавання. Тому, що воно якось все взагалі не складалося. Скажу, що чемпіонат світу склався досить непогано, як для спортсмена, який роздумував завершити свою кар’єру,

– додав Романчук.

Михайло залишився незадоволений своїм результатом на дистанції 1500 метрів, що не скажеш про 800 метрів, де Романчук став третім, встановивши національний рекорд. Спортсмен зізнався, що йому складно зосередитись на виступах, поки у його країні відбувається війна.

Все ж таки дуже важкі морально змагання, у зв’язку з війною, яка відбувається в Україні. Важко зосередитись через це, але нічого. Те, що не вбиває нас, робить нас сильніше. Скажімо, це морально та ментально зміцнить мене,

– зізнався плавець з Рівного.

Нагадаємо, що Романчук став автором історичної нагороди для нашої країни. Михайло став бронзовим призером чемпіонату світу-2022 на відкритій воді. Плавець зауважив, що буде далі тренуватись та здобувати досвід ну змаганнях на відкритій воді, а не лише у басейні.

До слова. За підсумками чемпіонату світу-2022 з водних видів спорту Україна посіла 8-ме місце у медальному заліку. Наші спортсмени здобули 10 нагород, найбільше в артистичному плаванні – 7-м.