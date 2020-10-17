Український нападник Роман Зозуля перервав свою безгольову серію. Він відзначився за "Альбасете" у матчі іспанської Сегунди проти "Сабадель".

Як і Роман Зозуля, так і "Альбасете" невдало розпочали новий сезон. За п'ять турів команда заробила лише одне очко і забивши лише один гол. Це призвело до відставки головного тренера команди Лукаса Алькараса. Його замінив Аріц Лопес Гарай.

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Зміна пішла на користь "Альбасете". Вже у першому матчі під наставництвом нового тренера команда змогла показати атакувальний футбол, забивши декілька голів. Один з них – на рахунку Романа Зозулі. Українець відзначився ударом з пенальті на 62-й хвилині матчу. Після цього його замінили через три хвилини.

Форвард нарешті перервав свою невдалу серію без забитих голів. Для Зозулі це перший гол за сім матчів.

Відео голу Зозулі