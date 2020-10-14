Испанский клуб украинца Зозули уволил главного тренера из-за неудач в чемпионате
Испанский "Альбасете", за который выступает украинец Роман Зозуля, остался без главного тренера. Наставника команды Лукаса Алькараса отправили в отставку.
Об освобождении Лукаса Алькараса сообщается на официальном сайте "Альбасете".
Стоит внимания: Какие турнирные перспективы сборной Украины в Лиге наций: от победы в группе до вылета из элиты
Алькарас возглавил "Альбасете" лишь в феврале 2020 года. Перед ним была поставлена задача спасти команду от вылета из Сегунды. С этой задачей он справился, заняв 17-е место. Команда набрала лишь на один балл больше, чем "Депортиво", вылетевший в низший дивизион.
Однако в новом сезоне дела у команды обстоят не лучше. В пяти стартовых турах "Альбасете" проиграл четыре раза. И лишь однажды сыграл вничью. При этом "Реал Овьедо" на 21-й минуте остался в меньшинстве, а с 64-й минуты играл в девятерых.
С одним набранным баллом "Альбасете" занимает 21-е место из 22 в Сегунде. Команда забила только один гол.
Всего под руководством Алькараса "Альбасете" сыграл 22 матча – 5 побед, 10 ничьих и 7 поражений.
У Романа Зозули тоже дела обстоят не лучше. Он сыграл во всех пяти матчах (в трех из них – в стартовом составе). Но забитыми голами пока не отметился.
-
Почему в Marathonbet самая низкая маржа среди букмекеров и как это влияет на сумму выигрыша2 октября , 15:30
-
Сборная Украины потерпела рекордное поражение, пропустив семь голов от Франции: видео7 октября , 23:52
-
Украина впервые в истории победила Испанию благодаря голу Цыганкова: видео13 октября , 23:45