Испанский "Альбасете", за который выступает украинец Роман Зозуля, остался без главного тренера. Наставника команды Лукаса Алькараса отправили в отставку.

Об освобождении Лукаса Алькараса сообщается на официальном сайте "Альбасете".

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Алькарас возглавил "Альбасете" лишь в феврале 2020 года. Перед ним была поставлена задача спасти команду от вылета из Сегунды. С этой задачей он справился, заняв 17-е место. Команда набрала лишь на один балл больше, чем "Депортиво", вылетевший в низший дивизион.

Однако в новом сезоне дела у команды обстоят не лучше. В пяти стартовых турах "Альбасете" проиграл четыре раза. И лишь однажды сыграл вничью. При этом "Реал Овьедо" на 21-й минуте остался в меньшинстве, а с 64-й минуты играл в девятерых.

С одним набранным баллом "Альбасете" занимает 21-е место из 22 в Сегунде. Команда забила только один гол.

Всего под руководством Алькараса "Альбасете" сыграл 22 матча – 5 побед, 10 ничьих и 7 поражений.

У Романа Зозули тоже дела обстоят не лучше. Он сыграл во всех пяти матчах (в трех из них – в стартовом составе). Но забитыми голами пока не отметился.