Министерство молодежи и спорта приняло решение, которое запрещает украинцами участвовать в любых соревнованиях, где будут присутствовать россияне или белорусы. Пострадавшей может стать и футбольная сборная Украины.
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Решение отняло язык
Такой сюжет далеко не нравится бывшему игроку "сине-желтых" Роману Зозуле. Футболист оказался не многословен, однако в одну строчку он сумел вложить все свое возмущение: "Похоже, что футбольная сборная снимается с квалификации на Евро". Также Роман к тексту добавил смайлик "Фейспалм" и отметил инстаграм страницу УАФ. Возмущение Зозули прокомментировал еще один бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий, также свои эмоции передавший кратким предложением: "Мда. Просто в шоке".
Еще не все потеряно
- Решения касается футбольной сборной Украины, хотя в квалификации к Евро-2024 россиян нет, однако задействована сборная Беларуси.
- Есть шанс, что украинцы могут и не сняться с соревнований, поскольку белорусы выступают в другой отборочной группе, а шанс встретиться на самом Евро довольно мизерный. Все потому, что белорусы явные аутсайдеры в футболе, начавшие свой путь на турнир по двум поражениям – от Швейцарии (0:5) и Румынии (2:1).