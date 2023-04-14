Министерство молодежи и спорта приняло решение, которое запрещает украинцами участвовать в любых соревнованиях, где будут присутствовать россияне или белорусы. Пострадавшей может стать и футбольная сборная Украины.

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Решение отняло язык

Такой сюжет далеко не нравится бывшему игроку "сине-желтых" Роману Зозуле. Футболист оказался не многословен, однако в одну строчку он сумел вложить все свое возмущение: "Похоже, что футбольная сборная снимается с квалификации на Евро". Также Роман к тексту добавил смайлик "Фейспалм" и отметил инстаграм страницу УАФ. Возмущение Зозули прокомментировал еще один бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий, также свои эмоции передавший кратким предложением: "Мда. Просто в шоке".

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