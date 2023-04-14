Міністерство молоді та спорту прийняло рішення, яке забороняє українцями брати участь у будь-яких змаганнях, де будуть присутні росіяни чи білоруси. Постраждалою може стати і футбольна збірна України.

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Рішення відняло мову

Такий сюжет далеко не до вподоби колишньому гравцю "синьо-жовтих" Роману Зозулі. Футболіст виявився не багатослівним, проте у один рядок він зумів вкласти усе своє обурення: "Схоже, що футбольна збірна знімається з кваліфікації на Євро". Також Роман до тексту додав смайлик "фейспалм" та відмітив інстаграм сторінку УАФ. Обурення Зозулі прокоментував ще один колишній гравець збірної України Артем Федецький, який також свої емоції передав коротким реченням: "Мда. Просто у шоці".

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