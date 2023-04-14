Трабзонспор рассматривает кандидатуру Славена Билича на должность главного тренера команды. Турецкий клуб уже установил контракт с хорватским наставником после того, как провалились переговоры с Сердженом Ялчином.

Вот так В ОАЭ интригуют новыми слухами: УАФ предлагает Реброву 10-летний контракт

Активные сватовства в сборную Украины остаются слухами

По словам президента Трабзонспора Эртугрула Догана, переговоры с Биличем прогрессируют. Поэтому скоро хорват может вернуться к тренерской работе на клубном уровне.

Возможно, новый клуб Билича идет на 6-й позиции в Суперлиге Турции, имея в своем активе 44 очка после 27 матчей.

Раньше же Билича активно сватали в сборную Украины. Вроде бы УАФ уже начала переговоры, а хорват готов даже поработать бесплатно. Ведь Уотфорд должен выплатить ему компенсацию в размере 400 тысяч фунтов стерлингов из-за досрочного расторжения контракта. Поэтому финансовая часть не должна была стать камнем преткновения.

Однако украинские журналисты в унисон заявили, что УАФ не контактировала с Биличем. Новая информация тоже развеивает слухи о возможном назначении хорвата на должность главного наставника сборной Украины по футболу.

Поэтому кандидатура Сергея Реброва остается наиболее реальной. Но наставник не комментирует слухи, у него есть действующий контракт с Аль-Айном до конца текущего сезона. В УАФ молятся, чтобы Ребров согласился возглавить сборную по истечении срока его соглашения с клубом ОАЭ.

Раньше была информация, что Ребров может возглавить сборную до конца ЧМ-2030. Но недавно эмиратские журналисты совершили вброс в информационное пространство о том, что УАФ готовит соглашение Сергею Станиславовичу на 10 лет.