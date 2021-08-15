Роман Яремчук украинский футболист: забавный опрос Бенфики за лучшего игрока
Источник:твиттер Бенфики
Португальская Бенфика просто в восторге от игры Романа Яремчука. В клубном твиттере решили создать забавное и в то же время оригинальное голосование за лучшего игрока в матче против Ароки.
Шуточный опрос от Бенфики
Португальская Бенфика продолжает благодарить Романа Яремчука за его результативность в дебютных матчах. Твиттер клуба переименовал ник "Benficachuk" на "Benficachuk again" – "Бенфикачук снова", отметив его действия в игре против Ароки.
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Бенфика победила соперника со счетом 2:0 Яремчук оформил "гол+пас". По итогам встречи Романа признали лучшим игроком матча. Бенфика создала забавный опрос в стиле выборов времен СССР.
Португальский клуб решил дать возможность фанатам определить лучшего игрока матча. В опросе были три варианта. Однако все они были связаны лишь с одним футболистом – Романом Яремчуком.
- Роман
- Яремчук
- Украинский футболист
Оригинальные варианты, которые развеселили болельщиков команды. В Бенфике в восторге от игры новичка клуба.
- Для игрока сборной Украины эта игра стала первой официальной в чемпионате Португалии за новый клуб. Всего Роман провел уже две встречи в футболке Бенфики. В активе Яремчука один гол и два ассиста.
- Уже 18 августа украинец может улучшить свою статистику в плей-офф Лиги чемпионов против ПСВ.