Нет равных Яремчуку

Роман Яремчук уже с первых матчей начал бороться за место в стартовом составе Бенфики. Украинец за 57 минут на футбольном поле сумел отличиться голом и ассистом в поединке против Ароки.

Как это было Яремчук забил гол и сделал ассист в дебютном матче чемпионата Португалии: видео

Нападающий сборной Украины не провел на поле всю встречу, но успел завоевать любовь болельщиков и экспертов. Яремчук был признан лучшим игроком матча. И это уже в первом официальном поединке в португальском чемпионате.

Итоговый счет встречи – 2:0 победа Бенфики на Арокой.

Форвард сборной Украины уже в дебютных встречах показал, как будет разрывать соперников в новом клубе. После матча Роман прокомментировал первую игру во внутреннем чемпионате.

Отметим, что это второй результативный выстрел Яремчука в футболке Бенфики. Роман в Лиге чемпионов отличился в ворота российского Спартака. Правда, Поти его гол переписали на автогол игрока московского клуба.



Яремчук – лучший игрок матча / Фото twitter.com/slbenfica_en

Следующий матч Бенфика сыграет в плей-офф Лиги чемпионов. Поединок с ПСВ состоится 18 августа. В португальском чемпионате клуб Яремчука сыграет на выезде против Жил Висенте (21 августа).