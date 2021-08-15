Феерический дебют в чемпионате

25-летний форвард вышел в стартовом составе команды, а уже на 38-й минуте ассистировал Джанлуке Вальдшмидту. Однако без гола Роман Яремчук с поля не ушел.

Как это было Яремчук забил гол и сделал ассист в дебютном матче чемпионата Португалии: видео

Еще в первом тайме украинец удвоил победу и поставил точку во встрече – 2:0. Игрок сборной Украины провел на поле 57 минут и стал лучшим футболистом матча. После поединка Яремчук прокомментировал победу Бенфики.

На старте было сложно, потому что соперник много времени проводил в обороне. Но нам удалось найти пространство, оформить два гола и взять три очка. Болельщики довольны и мы довольны. Теперь ждем матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов с ПСВ,

– рассказал нападавший.

Рассказал Яремчук и об адаптации в Португалии: "Лично я с каждым днем чувствую себя все лучше, но физически я бы хотел улучшений. Нужно улучшать кондиции и играть лучше".