Жартівливе опитування від Бенфіки

Португальська Бенфіка продовжує віддячувати Роману Яремчуку за його результативність у дебютних матчах. Твітер клубу перейменував нік "Benficachuk" на "Benficachuk again" – "Бенфікачук знову", відзначивши його дії у грі проти Ароки.

До теми Дебют мрії у Португалії: Яремчук прокоментував гол та перемогу Бенфіки

Бенфіка перемогла суперника з рахунком 2:0 Яремчук оформив "гол+пас". За підсумками зустрічі Романа визнали найкращим гравцем матчу. Бенфіка створила кумедне опитування у стилі виборів часів СРСР.

Португальський клуб вирішив дати можливість фанатам визначити найкращого гравця матчу. В опитуванні були три варіанти. Однак усі вони були пов'язані лише з одним футболістом – Романом Яремчуком.

Роман

Яремчук

Український футболіст

Оригінальні варіанти, які розвеселили уболівальників команди. У Бенфіці у захваті від гри новачка клубу.