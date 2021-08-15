Жартівливе опитування від Бенфіки
Португальська Бенфіка продовжує віддячувати Роману Яремчуку за його результативність у дебютних матчах. Твітер клубу перейменував нік "Benficachuk" на "Benficachuk again" – "Бенфікачук знову", відзначивши його дії у грі проти Ароки.
До теми Дебют мрії у Португалії: Яремчук прокоментував гол та перемогу Бенфіки
Бенфіка перемогла суперника з рахунком 2:0 Яремчук оформив "гол+пас". За підсумками зустрічі Романа визнали найкращим гравцем матчу. Бенфіка створила кумедне опитування у стилі виборів часів СРСР.
Португальський клуб вирішив дати можливість фанатам визначити найкращого гравця матчу. В опитуванні були три варіанти. Однак усі вони були пов'язані лише з одним футболістом – Романом Яремчуком.
- Роман
- Яремчук
- Український футболіст
Оригінальні варіанти, які розвеселили уболівальників команди. У Бенфіці у захваті від гри новачка клубу.
- Для гравця збірної України ця гра стала першою офіційною у чемпіонаті Португалії за новий клуб. Загалом Роман провів вже дві зустрічі у футболці Бенфіки. В активі Яремчука один гол та два асисти.
- Вже 18 серпня українець може покращити свою статистику у плей-офф Ліги чемпіонів проти ПСВ.