Шуточный опрос от Бенфики

Португальская Бенфика продолжает благодарить Романа Яремчука за его результативность в дебютных матчах. Твиттер клуба переименовал ник "Benficachuk" на "Benficachuk again" – "Бенфикачук снова", отметив его действия в игре против Ароки.

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Бенфика победила соперника со счетом 2:0 Яремчук оформил "гол+пас". По итогам встречи Романа признали лучшим игроком матча. Бенфика создала забавный опрос в стиле выборов времен СССР.

Португальский клуб решил дать возможность фанатам определить лучшего игрока матча. В опросе были три варианта. Однако все они были связаны лишь с одним футболистом – Романом Яремчуком.

Роман

Яремчук

Украинский футболист

Оригинальные варианты, которые развеселили болельщиков команды. В Бенфике в восторге от игры новичка клуба.