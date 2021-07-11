Роман Яремчук переходит в Бенфику
Источник:Voetbal24
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук изменит клубную прописку после Евро-2020. Футболист покинет бельгийский Гент.
Яремчук переезжает в Португалию
Роман Яремчук согласился на переезд в чемпионат Португалии. 25-летний украинец надеется, что Гент и Бенфика вскоре согласуют его трансфер.
К теме Гент высмеял предложение Милана по трансферу Яремчука
Бельгийский клуб хочет продать Яремчука за 25 миллионов. В то же время Бенфика стремится снизить цену на забивного нападающего.
Статистика Романа
В сезоне 2020/2021 Яремчук сыграл 43 матча за Гент во всех турнирах. В его активе 23 гола 8 результативных передач.
По данным портала Transfermarkt, его контракт с клубом из Бельгии действует до конца июня 2025 года.
На Евро-2020 Яремчук выходил во всех матчах за сборную Украины. Нападающий забил два гола – по одному в ворота Нидерландов и Северной Македонии.Также в услугах Романа будто бы был заинтересован итальянский Милан. "Россонери" были готовы заплатить за украинца 15 миллионов евро. Именно такая рыночная стоимость Яремчука.