Этим летом Роман Яремчиук сменил команду. После провального сезона по Брюгге форвард сборной Украины перебрался на правах аренды в Валенсию.

По теме "Просто напишите Яремчук – дно": нападающий бурно отреагировал на ложь от Marca

Впрочем, дела 27-летнего игрока в испанской команде пока не складываются. В восьми матчах за "летучих мышей" Роман не предпринял никакого результативного действия.

Тем временем бельгийские СМИ пишут о том, что Валенсия зимой намерена прекратить аренду Яремчука и отправить его обратно в Брюгге. При этом у "черно-синих" уже якобы есть вариант с устройством Романа.

Интерес к украинцу проявляет итальянская Болонья, которая занимает 8 место в Серии А. Команда Тьяго Мотти находится в поисках дублера для основного нападающего Джошуа Зиркзее. Голландец в этом сезоне оформил уже четыре гола.

Читайте также Типичная проблема украинцев: в Валенсии назвали главную причину провальной игры Яремчука

Любопытно, что одной из альтернатив для Яремчука Болонья рассматривает Уго Дуро. Именно испанец пока выигрывает конкуренцию у украинца в Валенсии, забив шесть голов этого сезона.

Отметим, что контракт Яремчука с Брюгге истекает летом 2026 года. Валенсия пока идет девятой в чемпионате Испании, отставая на три балла от еврокубковой зоны.